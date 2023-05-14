القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لكليتي القادة والأركان والطب

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بالقاهرة إلى كليتى القادة والأركان والطب للقوات المسلحة، والتى تأتى استمراراً لسلسة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

كلية القادة والأركان

حيث استقبلت كلية القادة والأركان وفداً من أعضاء التمثيل العسكرى تضمنت الزيارة عرض فيلماً تسجيلياً عن الكلية ودورها والمهام التى تقوم بها والدورات التى تقدمها للدارسين، وتفقد الوفد عدداً من المنشآت والقاعات الدراسية بالكلية والتى تعتمد على أحدث وسائل ونظم التعليم الحديثة بما يمكن الدارسين من تحقيق أقصى درجات الاستفادة خلال فترة دراستهم بالكلية.

كلية الطب للقوات المسلحة

كما قام أعضاء الوفد بزيارة لكلية الطب للقوات المسلحة شاهدوا خلالها فيلماً تسجيلياً عن منظومة العمل داخل الكلية وما تتضمنه من منشآت تعليمية تعتمد على أحدث النظم التعليمية ، أتبع ذلك زيارة الوفد لمستشفى كلية الطب للقوات المسلحة لعلاج المدنيين بما تحويه من أقسام وتخصصات وأجهزة ومعدات طبية ذات المواصفات العالمية لتوفير أوجه الرعاية الفائقة للمرضى.



وفى ختام الزيارتين أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين لتنظيم تلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومى، مؤكدين أهمية تلك الزيارات لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون مع كافة المؤسسات العسكرية.

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لكليتى القادة والأركان والطب

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لكليتى القادة والأركان والطب

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لكليتى القادة والأركان والطب