عمرو درويش الحوار الوطني يجمع كل الفئات المجتمعية المهمشة

قال النائب عمرو درويش إن الحوار الوطني جاء في فترة مهمة جدا، واتفق مع أن يكون هناك نظم انتخابية متعددة، مضيفا : "هناك دستور الزم المشرع بقواعد وضوابط معينة ولو تجاوزناها يبقي هناك حالة من شبهه عدم الدستورية".

وقال درويش، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشره الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني؛ لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، لأول مرة في هذا المجلس أرى وجود تمثيل قوى للعديد من الفئات التي كانت مهمشة، كما أننا في حاجة إلى إعادة تعريف مسمي العمال والفلاحين مرة أخرى.

ووجه درويش التحية إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنوعها في الشخصيات والتوجهات.

واقترح عضو مجلس النواب إعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأننا بحاجه إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإعادة تعريف الفئات التي نص عليها الدستور، وان يكون هناك قائمة تضم كافة أطياف الشعب.