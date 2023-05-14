وكيل تعليم مطروح يفاجئ مدارس قطاع البنجر بمدينة الحمام لمتابعة امتحانات النقل

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مسار العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني بلجان مدارس قطاع البنجر التعليمي في أقصي شرق المحافظة .

وتفقد شحاته اللجان الفرعية بمدرستي الخليل ابراهيم الثانوية المشتركة بالقرية ٢٣ وابوعبيدة بن الجراح الابتدائية بالقرية ٢٦ حيث أدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادة الرياضيات فترة أولي لمدة ساعتين وأدي طلاب الأدبي الامتحان بذات الفترة الامتحان في مادة الجغرافيا لمدة ساعتين أيضاً وأدي طلاب القسم العملي الفترة الثانية الامتحان في مادة الأحياء لمدة ساعتين وفي نفس الفترة أدي طلاب القسم الادبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بذات المدة الزمنية.

و ادي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعة ونصف فقط كذلك ادي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولي لمدة ساعة ونصف ومهارات مهنية فترة ثانية بذات المدة الزمنية .

جاء ذلك بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي وحسن فوزي مسئول المتابعة بالمديرية .