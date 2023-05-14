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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مولر يحسم الجدل حول مصيره مع بايرن ميونخ

توماس مولر نجم فريق
توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ الألماني

حسم توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، الجدل حول مستقبله مع العملاق البافاري في الموسم المقبل 2023-2024.

وقال توماس مولر في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية:" أخبرت إدارة نادي بايرن ميونخ أنني مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، وتحدثت مع أوليفر كان في مكتبه".

وأضاف:" لم أفكر في مغادرة بايرن ميونخ، تركيزنا ينصب على التتويج بلقب الدوري الألماني".

وينتهي عقد توماس مولر مع نادي بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الألماني 18  مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

مولر بايرن ميونخ توماس مولر أوليفر كان الدوري الألماني

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