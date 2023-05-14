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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

صدى البلد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في حضور الجمهور لقاء الإياب بين الأهلي والترجي.

وكشف أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في تصريح على لسان رئيس استاد القاهرة ، أن الجهات الأمنية أرسلت خطاب لهيئة الاستاد، لتؤكد موافقتها على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة العودة بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ابطال افريقيا أحمد حسن الأهلي والترجي نادي الأهلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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