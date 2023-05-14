قوية جدا.. خالد الغندور يكشف موقف إصابة الونش

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، موقف اصابة لاعب نادي الزمالك محمود حمدي الونش.

وكتب عبر فيسبوك: “للاسف اصابة قوية جدا للونش الف سلامة ليك و ترجع اقوي من الاول”.

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الأبيض التي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري.

وأكد المصدر أن اللاعب تعرض لإصابة بكدمة في الركبة وسيخضع لفحوصات طبية عقب عودة الفريق إلى القاهرة للاطمئنان عليه.

وفاز فريق الإسماعيلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.