عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس طاقة النواب: مشروعات شرق العوينات إنجاز كبير لتحقيق الأمن الغذائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن جولة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفقد عدد من  المشروعات بشرق العوينات، تؤكد متابعة الرئيس لملف التوسع الزراعي،  وتعكس حرص الدولة  على مواصلة عملية الاستصلاح وتوسيع الرقعة الزراعية بإضافة 30 ألف فدان في شرق العوينات لتصل إلى 220 ألف فدان، وإضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى، ليصبح إجمالى المساحة المستصلحة 740 ألف فدان.

وأكد عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الأحد، أن الاستثمار الزراعي  والمشروعات الزراعية من أهم المشروعات لحماية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف العالمية.

وأضاف أن المشروعات الزراعية بشرق العوينات، والتي تفقدها الرئيس هي إنجاز حقيقي يدعو  للفخر بما تم تحقيقه على أرض الواقع من توسعات تنموية في المجال الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم العائد من الفدان لتقليل فاتورة الاستيراد، حيث بلغ إجمالى المساحة المستصلحة حتى 2022 كالتالي شرق العوينات 190 ألف فدان، وتوشكى 250 ألف فدان، بالإضافة إلى 100 ألف فدان أخرى لتصبح المساحة 350 ألف فدان.

وأوضح عوض الله أنه تمت إضافة 30 ألف فدان في شرق العوينات لتصل إلى 220 ألف فدان، وإضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى، ليصبح إجمالى المساحة المستصلحة 740 ألف فدان، وذلك خلال العام الجاري. 

ولفت إلى أن الدولة تستهدف أيضا استصلاح 60 ألف فدان في العوينات في 2024 لتصل إلى 280 ألف فدان، أما في توشكى، فستكون المساحة 150 ألف فدان لتصل المساحة المستصلحة 650 ألف فدان، وإجمالى الشركة 950 ألف فدان، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الزراعي سيكون من القطاعات الاستثمارية الواعدة وذلك بهدف توسيع الرقعة الزراعية.

وأشاد رئيس طاقة النواب بتأكيد الرئيس الفتاح السيسي خلال كلمته حرص الدولة على جذب المستثمرين في الاستثمار  الزراعي، وتوفير فرص عمل لمليون فدان من و تعزيز التصنيع الزراعي.

وأكد رئيس طاقة النواب أن التوجه واهتمام القيادة السياسية بالاستثمار الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية واستصلاح ملايين الأفدنة في شرق العوينات وتوشكى وغيرها بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية والزراعية، خاصة السلع الاستراتيجية ومنها القمح، حيث تسعى الدولة لزيادة إنتاج المساحات المنزرعة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاح موسم الحصاد بشرق العوينات وافتتاح مصر إنتاج البطاطس، قائلا: “ما تعانيه مصر من الشح المائي يتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بتقليل الفاقد منها”.

شرق العوينات مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حسام عوض الله السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

بسبب القرم.. تفوق روسيا في البحر الأسود يثير مخاوف حلف الناتو

زيلينسكي: ألمانيا الصديق الحقيقي لـ أوكرانيا في معركتها ضد روسيا

اعتراف صادم.. الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. اعرف أفضل 20 صيغة تحقق المستحيلات

هزيمة وشيكة.. أمريكا تقع في خطأ فادح ضد روسيا

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ