بعد توقف 12 عاما نقابة الصحفيين تمنح الكاتب محمد العزبي الجائزة التقديرية الكبرى

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي منح الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكبري تقديرا وعرفانا بعطائه المهني المؤثر والمشهود ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبة الجلالة

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ان الجائزة التقديرية الكبري تعد أرفع جائزة صحفية تمنحها نقابة الصحفيين لكبار الكتاب ونجوم الصحافة المبدعين الذين اسهموا فى ازدهار المهنة والحفاظ علي حرية الكلمة ومصداقيتها .

وقال سكرتير عام النقابة إن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي وافق علي الحضور إلى دار النقابة رغم ظروفه الصحية لاستلام الجائزة والمشاركة فى الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية مساء الثلاثاء المقبل تقديرا لنقابته ومهنته التي عشقها طوال حياته .

وأشار عبد الرحيم إلى ان جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكبري ابتدعتها النقابة عام 2000 وحصل عليها منذ تأسيسها وحتي الآن 11 من كبار الكتاب والمبدعين تقديرا وعرفانا لتاريخهم الفكري والمهني وعطائهم المشرف ومسيرتهم الصحفية والنقابية الحافلة ودورهم الفعال في دعم مواقف النقابة دفاعا عن حرية الصحافة .



وأضاف أن أول من حصل على الجائزة التقديرية الكبري الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل وتسلمها آنذاك من الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ إبراهيم نافع نقيب الصحفيين في ذلك الوقت في احتفال كبير شارك فيه المئات من كبار وشباب الصحفيين وذلك عام 2000.

كما حصل على الجائزة التقديرية كل من

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ أحمد رجب عام 2001

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ كامل زهيري عام 2002

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ سعيد سنبل عام 2003

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ إبراهيم نافع عام 2004

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ محمد عودة عام 2005

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ مكرم محمد أحمد عام 2006

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ صلاح الدين حافظ عام 2007

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ محمود السعدني عام 2008

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ سلامة أحمد سلامة عام 2009

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ إبراهيم سعدة عام 2010



وأشار عبدالرحيم إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية توقفت منذ عام 2010 لتعود هذا العام بتكريم شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي أطال الله في عمره