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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: أوسوريو ساعدنا على الفوز

صدى البلد

أكد أحمد قناوي، المدرب العام لنادي الإسماعيلي، أن الفوز أمام الزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز كان مهما للغاية، بسبب الرغبة فى التقدم بشكل أكبر بجدول ترتيب الدوري.

وقال أحمد قناوي، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “استغلينا أخطاء نادي الزمالك أمامنا، وتغيير بعض مراكز اللاعبين من قبل أوسوريو، ولذلك استحقينا الفوز”.

وأضاف: “كنا مركزين بشكل كبير جدًا من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل التقدم بشكل أكبر فى جدول الدوري، والفترة المقبلة، نلعب فى حالة ارتياح من أجل التقدم بشكل أكبر فى مراكز الجدول”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

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