مراسل القاهرة الإخبارية: إسطنبول ساحة حسم الانتخابات التركية

قال أحمد زكريا، مراسل "القاهرة الإخبارية" في إسطنبول، إن العد التنازلي لإغلاق المراكز الانتخابية في إسطنبول قد بدأ، إذ تبقت ساعتين على فرز الأصوات ومعرفة من سيفوز في السباق الرئاسي التركي والانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بصوته في منطقة أوسكودار في إسطنبول، مشيرا إلى إدلاء بعض الشخصيات التابعة لتحالف المعارضة بأصواتهم أيضا.

مراكز الاقتراع

ولفت إلى استمرار الأتراك في التوافد على مراكز الاقتراع في الطقس المشمس الدافئ بخلاف يوم أمس الذي كان باردا، موضحا أن أسطنبول هي ساحة الحسم في الانتخابات.

وأوضح أن الانتخابات التركية ستجيب على سؤال "هل سيتغير نظام الحكم في تركيا إلى برلماني؟ وتركيا ما قبل الانتخابات ستكون هي تركيا ما بعد الانتخابات على الصعيد السياسة الداخلية والخارجية؟".