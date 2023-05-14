صحفي تركي ينفي وجود أوراق إقتراع غير مختومة ويعلق: معلومات مضللة للتلاعب بالمواطنين

نفي الصحفي التركي آميد ديكل ، مزاعم وجود "أظرف أوراق إقتراع بدون أختام"، حسبما افاد مركز مكافحة المعلومات المضللة

وقال الصحفي التركي “إن الادعاء بوجود أوراق إقتراع غير مختومة في مدرسة فان كاليجيك أتاتورك الثانوية هو معلومات مضللة تهدف إلى التلاعب بالجمهور”.

أدلى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدرسة أيشان جنغير أوفالي أوغلو بمنطقة ألانيا في ولاية أنطاليا.

وحول طول ورقة الإنتخابات قال: "كان من الصعب وضع ورقة الاقتراع في الظرف، طويتها عدة مرات لكن دون جدوى"، وذلك بحسب "تركيا الآن".

ويبلغ طول ورقة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية حوالي مترا.