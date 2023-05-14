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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول يوناني يحذر من وصول المعارضة إلى السلطة في تركيا

أرشيفية
أرشيفية

حذر وزير المالية اليوناني السابق وزعم حزب "МЕРА25" البرلماني يانيس فاروفاكيس، من وصول المعارضة إلى السلطة في تركيا، جاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول مدى قلقه من نتائج الانتخابات العامة في تركيا.

وفي مقابلة مع قناة "ALPHA" قال فاروفاكيس: "كانت تركيا في حالة صراع داخلي دائم منذ عقود. أخشى من أن يكون الكماليون أكثر خطورة في حالة فوزهم. يمكننا فقط النظر إلى الماضي ومن كان في الحكومة في عام 1974 ومن كان في الحكومة كل مرة عندما شهدت تركيا نهوضا كبيرا للقومية ومعاداة الهيلينية".

وأضاف: "من جهة أخرى – وهذا لا يتفق مع مصالحنا بأي شكل من الأشكال – فإن الطعن في نتائج الانتخابات سيعني أن من سيفوز في الانتخابات سيزيد التوتر في بحر إيجة من أجل توحيد الجبهة الداخلية".

وتوجه الناخبون في جميع أنحاء تركيا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات رئاسية حاسمة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، الذي حشد تحالفا واسعا من أحزاب المعارضة إلى جانبه.

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