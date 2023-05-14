أخبار التوك شو.. انخفاض مفاجئ بأسعار الذهب الأن .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالى:

موجة استثنائية ذروتها الأربعاء|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرز توقعات الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة، والتي جاءت كالتالي.



انخفاض مفاجئ بأسعار الذهب الأن..أعرف الجرام وصل كام..تفاصيل

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

عضو «أمناء الحوار الوطني»: مشروع قانون مفوضية منع التمييز «خدمة بدون مقابل»

تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مشروع قانون لمفوضية منع التمييز، قائلة: «هذه المفوضبة موجودة منذ القرن الـ18، وبدأت في بلاد أوروبية تحت مسمى المحامي العام والمفوض وغيرها من الأسماء المختلفة، والآن انتشرت في كل بلاد العالم بما فيها البلاد الأفريقية والعربية، وحان الآوان أن يكون لدينا مثل هذه المفوضية في مصر خاصة كونها استحقاق دستوري».



المصيلحي: 4 ملايين طن قمح تكلفتها 40 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر تعتبر الوحيدة في العالم التي تقدم رغيف الخبز لمواطنيها ب 5 قروش ؛ منوها إلى أننا نقوم بتسديد القيمة المالية لما تم توريده للمزارعين خلال 48 ساعة فقط.



الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي لمراحل إنتاج البطاطس بشرق العوينات.. فيديو

استمع الرئيس السيسي، لشرح تفصيلي خلال تفقده مصنع إنتاج البطاطس، بشرق العوينات، عن مراحل إنتاج البطاطس.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مخزون المياه الجوفية يتم التعامل معه طبقا للمعايير العالمية منعا للهدر، مشيرا إلى أنه لا بد من التأكد من استخادم نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.





الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه عدداً من المشروعات بشرق العوينات

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية عقب إفتتاحة عدداً من المشروعات بشرق العوينات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات، بطاقة ٢٠ طن في الساعة.



الرئيس السيسي: يجب وضع خطة لجلب كثافة سكانية بمشروع شرق العوينات.. فيديو

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بإنجاز مشروع شرق العوينات ومصنع البطاطس، في فترة وجيزة قدّرت بنحو عامين.



مصر تدخل موسوعة جينيس لأكبر حوض سحب مياه وأكبر مزارع نخيل تمر|شاهد

قالت السيدة كنزي الدافراوي، محكم رسمي معتمد لدى مؤسسة جينيس: "أنا هنا لإعلان النتائج في محاولتين للتسجيل في جينيس للأرقام القياسية الأولى لأكبر حوض سحب مياه والثانية لأكبر مزارع نخيل تمر".



أستاذ مناخ: تعاقدنا مع دول أوروبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر تطبيقا لتوصيات COP27|فيديو

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أنه بحلول عام 2035 سوف تحقق الدولة المصرية نسبة 42% إنتاجا للمستخدم من الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة استخدام غاز الهيدروجين الأخضر.



سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 14-5-2023

سعر الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 14- 5-2023.



جمال حسين: الموانئ تدر عائدا كبيرا يصل لـ15 مليار دولار في العام

أكد الكاتب الصحفي جمال حسين، أن الرئيس السيسي، اهتم اهتماما كبيرا بالموانئ واللوجستيات خاصة مع اهتمام الدول المحيطة بمصر بهذا الملف.

