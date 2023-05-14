غير رأيه.. أردوغان يغادر إسطنبول ويعود إلي العاصمة أنقرة لمتابعة الانتخابات

أفاد موقع “Haberler” التركي، أن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، الذي قال صباح الأحد إنه سيتابع نتائج الانتخابات العامة في تركيا من اسطنبول، غير رأيه ووصل إلى العاصمة التركية أنقرة متوجهاً إلى مقر إقامته في بشتيب.

ووصل أردوغان إلى الموقع في الجزء الآسيوي من اسطنبول يوم الأحد حوالي الساعة 11.40 برفقة زوجته.

وعندما سأله أحد الصحفيين أين سيتابع نتائج الانتخابات، قال الرئيس التركي، إنه سيفعل ذلك في اسطنبول.

وقال Haberler، إن "أردوغان غير رأيه ووصل إلى أنقرة الساعة 15.15 وغادر مطار إيسينبوجا متوجهاً إلى المجمع الرئاسي".