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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاسماعيلية .. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمحور 30 يونيو

الحادث
الحادث

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم بمحور 30 يونيو.

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع  حادث سير على طريق محور 30 يونيو نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، بتصادم سيارتين ملاكى.


أسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة شخصين، و تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة لتلقى العلاج.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة، بيانات ضحايا الحادث وهم عوده مسلم سالم، ٣٤ سنه، مقيم نمره ٢ الرياح، الاصابه كسر بالحوض وجروح متفرقة بالجسم، سيد فتحي صالح، ٤٠ سنه، مقيم القليوبية، مصاب ما بعد الارتجاج و كسر بالزراع ين ونزيف من الاذنين، يوسف ابراهيم محمد، ٨ سنوات، مقيم الرياح، مابعد الارتجاج وجرح بالشفه العليا، ومتوفي نقل من مكان الحادث بمعرفه الاهالي.

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الشبكة الوطنية للسلامة الإسماعيلية اللواء هنري ابراهيم تصادم سيارتين ملاكي

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