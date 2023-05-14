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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مع اقتراب عيد الأضحى|خطى سريعة للدولة من أجل توفير اللحوم بأسعار مخفضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات. 

 أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحقيق استقلالية ذاتية في إنتاج الأرز لفترة 3 أشهر، ويتوافر احتياط استراتيجي من الزيوت لمدة 4 شهور، وتم جمع 4 آلاف رأس مواشي من السودان، كما يتم العمل على استيراد اللحوم الحية من جيبوتي استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

توفير اللحوم الحية من جيبوتي

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح أضخم مصنع لإنتاج البطاطس، أن الحرب السودانية تسببت في حدوث قلق في خط الإمداد الخاص باللحوم الحية من السودان، وأنا بطمن الجميع أنه بتوقيع الهدنة خلق حالة من الانتظام وتم تجميع حوالي من 3000 لـ 4000 رأس موجودة على الحدود" مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توفير اللحوم الحية من جيبوتي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك".

وتابع: "هناك أزمة فعلية في الأعلاف، أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، نتيجة زيادة سعر الأعلاف، ومن أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الأعلاف تمت الموافقة على توريد 10 كيلو ردة على كل إردب يتم توريده من قبل الفلاح بسعر 8 جنيهات، وذلك مساهمة من الحكومة للفلاحين الذين يربون ماشية بتوفير احتياجاتهم من العلف لتربية المواشي، ويتم توفير الردة سيكون لأي مربي ماشية بسعر 8 جنيهات، وسوف يترتب عليه تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة".

وتوفر وزارة الزراعة لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة للمواطنين نظرا لموجة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق حيث تخطى سعر كيلو اللحوم الحمراء 300 جنية.

وتستورد مصر في هذا الوقت من كل عام أعدادا من رؤوس الماشية الحية التي تذبح في عيد الأضحى، بجانب استيراد كميات من اللحوم سواء مبردة أو مجمدة، وكانت معظم واردات الماشية الحية إلى مصر في الفترة الماضية من السودان قبل اندلاع الاشتباكات المسلحة في الخرطوم.

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أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بالسوق 

ومن جانبه، يقول الدكتور عبد الباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النبات: "لدينا فجوة غذائية في اللحوم، كما لدينا شبه اكتفاء من الدواجن والطيور ونقص حوالي 50% من إنتاجنا في اللحوم، ونقوم على استكمال تلك الفجوة باستيراد اللحوم من الخارج".

وأضاف العقيلي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تقوم باستيراد اللحوم من أكثر من جهة لتقوم بتوفيرها في السوق، لسد العجز الموجود في اللحوم، منوها إلى أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم هي أزمة الدولار وتوقيف الاستيراد.

وأشار العقيلي، إلى أنه عندما يتم حل أزمة الدولار والاستيراد، سيتم توفير اللحوم في الأسواق، أي يتم توفير المعروض، وتتوفر أيضا الأعلاف بأسعار مناسبة، مما يساعد على تقليل الأسعار في الأسواق. 

ومن ناحية أخرى، تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية قبل الموسم ، وذلك من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة،  كذلك الكثير من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة.

ويتم طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية،  وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق.

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أماكن بيع اللحوم بوزارة الزراعة 

وسيتم طرح الأضاحى خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم أى أنه خلال أيام ، حيث أنه سيقام معرض سلع بالمتحف الزراعى "خير مزارعنا لأهالينا " ، وذلك على هامش معرض زهور الربيع ، وذلك نهاية مايو الجاري.

وسوف نرصد لكم أماكن بيع اللحوم فى منافذ وزارة الزراعة التي جاءت كالتالي:

-شارع 1 نادي الصيد بالدقي ويوجد به 16 منفذًا

- شارع 1 نادي الصيد بالقرب من شباب الخريجين بالدقي ويوجد به 9 منافذ.

- شارع الهرم، المطبعة ويوجد به 6 منافذ

- فيصل: وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، ويوجد بها منفذ واحد بكفر غطاطي.

6 أكتوبر ابني بيتك المنطقة الثانية، وابني بيتك المنطقة «14» محل رقم «6»، والمنطقة الثالثة سوق ابني بيتك ويوجد به 9 منافذ.

-6 أكتوبر الحي المميز ويوجد بها 3 منافذ.

-6 أكتوبر سوق الجملة، فاكهة وخضار رقم «246»ـ ويوجد به 3 منافذ.

- مبني جهاز التعبئة والإحصاء، بشبراويوجد به منفذ واحد.

- ميدان لاظوغلي، ويوجد به منفذ واحد بالقرب من وزارة العدل

- كورنيش النيل مستشفي السلام، المعادي، ويوجد به منفذ واحد.

- التبين ويوجد بها 3 منافذ

- 15 مايو ويوجد بها 3 منافذ

- القليوبية يوجد بها منفذ واحد بالقناطر.

- الإسكندرية ويوجد بها منفذ واحد في نطاق: العامرية، المتراس، الجمرك.

- كفر الشيخ، يوجد بها منفذ واحد لوزارة الزراعة  بمنفذ سخا بمزرعة سخا.

- جنوب سيناء ويوجد بها 7 منافذ في أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، دهب، الطور، نويبع، طابا.

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