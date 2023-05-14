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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: مصر تصنع المستحيل وتحول الصحراء إلى جنة خضراء

صدى البلد

 

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي موسم القمح بمشروع غرب العوينات، قائلا: تحولت إلى أرض الخير بعدما كانت صحراء جرداء، هناك رجال عمروا الصحراء وخضروها.


وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة كانت تزرع في العوينات منذ التسعينيات.


وأشار أحمد موسى، إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب كان من أول رجال الأعمال الذين ذهبوا للزراعة في أرض العوينات بمساحات كبيرة من القمح والفاكهة. 


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه في تسعينيات القرن الماضي، تم زراعة أول مساحة بالعوينات وقدرها 10 آلاف فدان، وصلت حتى قبل 2011 إلى 90 ألف فدان.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن شرق العوينات تابعة لمحافظة الوادي الجديد، على الحدود الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان.


واستطرد أن هناك مصنع بطاطس على بعد 1.1 ألف كيلو متر من القاهرة في أقصى جنوب مصر، أنشأه جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هناك مساحات كبيرة منزرعة بالبطاطس في تلك المنطقة.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك 1.5 مليون نخلة تم زراعتها بـ 50 نوعا مختلفا سوف تجعل مصر من أولى الدول إنتاجا وتصديرا للتمور.


وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان سعيدًا خلال افتتاح موسم محصول القمح بالعوينات وتذوق سنبلة من القمح، مؤكدا أن الدولة ماضية في استكمال مشروعات الزراعة بمختلف محافظات الجمهورية. 


وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مطار مدني في شرق العوينات، لافتا إلى أن هناك محطة للقطار الكهربائي السريع في توشكى بما يعد محفزًا للاستثمار والمستثمرين.

إفتتاح الرئيس السيسي الإعلامي أحمد موسى أبو العينين وكيل مجلس النواب استكمال مشروعات الحدود الغربية أحمد موسى

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