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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. بيلا تكثف حملات مكافحة البعوض وتجميل الشوارع

حملات مكثفة لمكافحة
حملات مكثفة لمكافحة البعوض

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، حملة نظافة مسائية مكبرة بشوارع وقطاعات المدينة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، برفع كفاءة منظومة النظافة بقرى المركز والمدينة.

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واستهدفت حملة النظافة التي جاءت بإشراف أحمد فتحي، ورجال جهاز النظافة، رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع وشوارع المدينة، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها بمعدات الحملة الميكانيكية، بجانب رش الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وذلك لتحقيق معدلات أفضل في النظافة بشوارع وميادين مدينة بيلا، وفي إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل التي ينفذها مجلس المدينة.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمدينة بيلا، حملات رش مكثفة مسائية بجميع شوارع وقطاعات المدينة، لمكافحة الحشرات والذباب والبعوض بالشوارع وأماكن التجمع وتكاثرها، للحفاظ على صحة المواطنين.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، وتكليفات رئيس مركز ومدينة بيلا، بحماية المواطنين من الناموس والبعوض والقوارض للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة.

وقامت وحدة الملاريا بإشراف أشرف الدقش، بأعمال مكافحة الحشرات الطائرة ويرقات البعوض، وكذا أعمال مكافحة الذباب في عدد من قطاعات وشوارع المدينة، وجارٍ مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات بشكل يومي لتغطية كافة مناطق وقطاعات المدينة، للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.

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