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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تفتتح مشروع توسعات مدرسة عباس الكيال الابتدائية بشرمساح

تعليم دمياط
تعليم دمياط

افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع توسعات مدرسة عباس الكيال الإبتدائية بقرية شرمساح ، وذلك خلال الجولة التى أجرتها   فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط..

وخلال الافتتاح الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الابنية التعليمية.

تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم فصولا دراسية و قاعات ، واطلعت على ما شهده من أعمال توسعات بعدد ٩ فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة ٢١ فصل .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته ، الأمر الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة.

منال عوض: انضمام محافظة دمياط لشبكة إقليمية لمدن التعلم

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