محافظ دمياط تفتتح مشروع توسعات مدرسة عباس الكيال الابتدائية بشرمساح

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع توسعات مدرسة عباس الكيال الإبتدائية بقرية شرمساح ، وذلك خلال الجولة التى أجرتها فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط..

وخلال الافتتاح الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الابنية التعليمية.

تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم فصولا دراسية و قاعات ، واطلعت على ما شهده من أعمال توسعات بعدد ٩ فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة ٢١ فصل .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته ، الأمر الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة.