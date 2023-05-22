عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

هل اقترب يوم القيامة؟| حكاية مولود بعين واحدة في العراق.. وأطباء يكشفون أسباب الحالة

صورة الطفل
صورة الطفل

في حدث غريب ونادر، أعلنت مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار في العراق، عن ولادة  طفل بعين واحدة في منتصف جبهته، وهذا الطفل - الذي وُلِد في 2023 - وُصِف بأنه لديه حالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة.

اقتراب يوم القيامة وظهور المسيخ الدجال

هذا الحدث الغريب، أثار جدلاً واسعاً بين المؤمنين، حيث يرى البعض أن هذا الطفل يُمثِّل إشارة مباشرة إلى قرب يوم القيامة وظهور المسيخ الدجال، وفي العقيدة الإسلامية يُعتَبَر المسيخ الدجال مكذوباً يظهر في آخر الزمان ليغوي الناس ويُضِلُّهم عن طريق الخداع والسحر.

 

شكل المسيخ الدجال 

ووفقاً للأحاديث النبوية، يُوصَف المسيخ الدجال بأنه ذو عين واحدة مشوهة وأنه سيظهر في أوقات مليئة بالفتن والفوضى، وبالنظر إلى هذه الوصف يعتقد البعض أن ولادة الطفل ذو العين الواحدة قد تكون مؤشراً على اقتراب هذه الأوقات.

علاقة الطفل بالإشارات الدينية

ومع ذلك، يُحذر العديد من العلماء والمفكرين الدينيين من الوقوع في الجانب الخرافي والتسرع في استنتاجات تتعلق بالنهاية الزمان والأحداث المتعلقة بها، ويشددون على ضرورة فهم أن هذا التشوه الخلقي يُعتَبَر حالة نادرة طبية وأنه ليس له علاقة بالإشارات الدينية.

وذكر الإعلام العراقي، أن الطفل المولود توفي فور ولادته، بحسب ما كشف أحد أطباء مستشفى الرفاعي العام، حيث ولد.

وشارك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطفل على نطاق واسع التي بدا فيها أن عينه الوحيدة تتوسط وجهه.

وأوضح أحد الأطباء في المستشفى، أن هذه الحالة النادرة هي نتاج عدم تطابق دم الأم والأب، أو وجود جرثومة في رحم الأم أثناء الحمل.

بينما أرجع طبيب آخر هذه الحالة إلى نقص في الأنسجة الدماغية للطفل.

في النهاية، يجب على المجتمع التعامل مع هذا الطفل وعائلته بالتعاطف والدعم، بدلاً من التركيز على الخرافات والنظريات المُزعِمة التي لا تمت للواقع بصلة.

طفل يوم القيامة المسيخ الدجال طبيب حالة نادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

موضوعات متعلقة

70 ألف وظيفة جديدة في الحكومة بـ 4 مليارات جنيه.. تعرف على التخصصات المطلوبة| تفاصيل

إعفاء الذهب من الجمارك| الشعبة تصدم الجميع بشأن الأسعار عقب القرار.. وهل الألماظ مشمول؟

مش أمم متحدة| القصة الكاملة لتكريم سمية الخشاب “الوهمي”.. ومطالب بالتحقيق في الواقعة

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

هل يعود الابن الضال؟! رمضان صبحي يغازل القلعة الحمراء.. ومجلس الأهلي يخشى الغضب الجماهيري

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

ترشيحاتنا

وصلت لـ 31 تريليون دولار .. أزمة الديون في الولايات المتحدة وتداعياتها

أمام مجلس الأمن.. السودان يشكر مصر على معاملة المواطنين الهاربين من القتال

أزمات اقتصادية ودستورية .. النواب الأمريكي يحذر بايدن والديمقراطيين بشأن سقف الديون

قبل 1 يونيو.. أمريكا تنتظر الكلمة الأخيرة من بايدن ومكارثي |هل يتفقان؟

الرئيس السيسي يوجه بإعادة طفل لمدرسته بعدما تركها من أجل رعاية أهله

تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ