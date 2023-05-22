هل اقترب يوم القيامة؟| حكاية مولود بعين واحدة في العراق.. وأطباء يكشفون أسباب الحالة

في حدث غريب ونادر، أعلنت مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار في العراق، عن ولادة طفل بعين واحدة في منتصف جبهته، وهذا الطفل - الذي وُلِد في 2023 - وُصِف بأنه لديه حالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة.

اقتراب يوم القيامة وظهور المسيخ الدجال

هذا الحدث الغريب، أثار جدلاً واسعاً بين المؤمنين، حيث يرى البعض أن هذا الطفل يُمثِّل إشارة مباشرة إلى قرب يوم القيامة وظهور المسيخ الدجال، وفي العقيدة الإسلامية يُعتَبَر المسيخ الدجال مكذوباً يظهر في آخر الزمان ليغوي الناس ويُضِلُّهم عن طريق الخداع والسحر.

شكل المسيخ الدجال

ووفقاً للأحاديث النبوية، يُوصَف المسيخ الدجال بأنه ذو عين واحدة مشوهة وأنه سيظهر في أوقات مليئة بالفتن والفوضى، وبالنظر إلى هذه الوصف يعتقد البعض أن ولادة الطفل ذو العين الواحدة قد تكون مؤشراً على اقتراب هذه الأوقات.

علاقة الطفل بالإشارات الدينية

ومع ذلك، يُحذر العديد من العلماء والمفكرين الدينيين من الوقوع في الجانب الخرافي والتسرع في استنتاجات تتعلق بالنهاية الزمان والأحداث المتعلقة بها، ويشددون على ضرورة فهم أن هذا التشوه الخلقي يُعتَبَر حالة نادرة طبية وأنه ليس له علاقة بالإشارات الدينية.

وذكر الإعلام العراقي، أن الطفل المولود توفي فور ولادته، بحسب ما كشف أحد أطباء مستشفى الرفاعي العام، حيث ولد.

وشارك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطفل على نطاق واسع التي بدا فيها أن عينه الوحيدة تتوسط وجهه.

وأوضح أحد الأطباء في المستشفى، أن هذه الحالة النادرة هي نتاج عدم تطابق دم الأم والأب، أو وجود جرثومة في رحم الأم أثناء الحمل.

بينما أرجع طبيب آخر هذه الحالة إلى نقص في الأنسجة الدماغية للطفل.

في النهاية، يجب على المجتمع التعامل مع هذا الطفل وعائلته بالتعاطف والدعم، بدلاً من التركيز على الخرافات والنظريات المُزعِمة التي لا تمت للواقع بصلة.