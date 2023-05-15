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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو |انفراجة جديدة فى أسعار اللحوم .. موسى: 400 مليون دولار وفرة زيادة انتاج القمح .. حقيقة طرح ورقة نقدية فئة 1000 جنيه

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

انفراجة قريبة.. أحمد موسى: تعاقدنا على 4 آلاف رأس ماشية سودانية
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أسعار اللحوم، وتعاقد مصر على رؤوس ماشية مع الجانب السوداني؛ مؤكدًا أن الأزمة السودانية لم تؤثر على هذه التعاقدات.


طليقة عريس من يؤتمن على العرض: أناني لم ينفق على أولاده
قالت وردة بدوى، طليقة عريس “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أنها عقب طلاقها منه، قررت الصمت تماما، ورفعت قضية للحصول على نفقة أولادها. 
 

طليقة عريس "من يؤتمن على العرض": تطاول على عائلي وكنت أشعر بالغدر
قال وردة بدوى، طليقة عريس “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، إنها تحدت أهلها من أجل الزواج به لأنها كانت تحبه.

 

الأرصاد الجوية: نتوقع تحولا كبيرا في طقس الساعات المقبلة
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري مساء اليوم، الأحد، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لافتة إلى أنه يتوقع حدوث ارتفاع جديد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من غد، الاثنين.
 

أحمد موسى: الرئيس السيسي توجه إلى الصحراء لزراعة 3 آلاف فدان
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك من لم يعجبه استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر، وإضافة مليون طن قمح للناتج المحلي من المحصول الاستراتيجي.
 

أحمد موسى عن مشروعات شرق العوينات: الرئيس السيسي بيشتغل كتير
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي موسم القمح بمشروع غرب العوينات،  قائلا "الرئيس السيسي بيشتغل كتير ومعاه رجالة بتشتغل بجد".
 

أحمد موسى: زيادة مليون طن قمح تساهم في توفير 400 مليون دولار
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي موسم القمح بمشروع غرب العوينات،  قائلا:" هناك زيادة مليون طن قمح تساهم في توفير 400 مليون دولار".
 

أحمد موسى: النائب محمد أبوالعينين أول من اهتم بالزراعة في شرق العوينات
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة شرق العوينات هي أرض الخير الآن بعد أن كانت مجرد صحراء جرداء، لافتا إلى أن " النائب محمد أبو العينين هو أول من اهتم بالزراعة في شرق العوينات".
 

جمعية أبو العينين تشارك التحالف الوطني بالقافلة 21 "ستر وعافية" في الشرقية
كشف الإعلامية عزة مصطفى، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، المرحلة 21 من قوافل ستر وعافية إلى قرية الناصرية بمركز صان الحجر بالشرقية.
 

حقيقة طرح ورقة نقدية فئة 1000 جنيه.. فيديو
نفى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، ما يتردد عن طرح عملة جديدة فئة 1000 جنيه، أما فيما يتعلق بطرح عملة ورقية فئة 20 جنيها، أوضح أنها موضوعة في المخطط ولكن ليس أكيد طرحها في العيد.
 

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