دعاء المظلوم على الظالم.. هل ورد في القرآن الكريم

دعاء المظلوم على الظالم، يستحب للمظلوم شرعا أن يلجأ إلى الدعاء وورد في الشرع الشريف عددا من الأدعية التي يقولها المظلوم عندما يقع عليه الظلم، كما أن هناك حديث قدسي يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما يرويه عن ربّه: (يا عِبَادِي إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَمُوا) و دعاء المظلوم ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي بها يرفع الظلم عن الداعي به.. ودعاء المظلوم في السطور التالية.

-حرّم الله الظلم على العباد، وحذّر منها، ففي الحديث القدسي ربِّ أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُر لي ولا تَمكُر عليَّ، واهدِني ويسِّرِ الهدى لي، وانصُرني على من بغَى عليَّ، ربِّ اجعَلني لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مُطيعًا، إليكَ مُخبتًا، إليكَ أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبَّل تَوبَتي، واغسِل حَوبَتي، وأجِب دعوَتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، وثبِّت حجَّتي واسلُلْ سَخيمةَ قلبي.

-اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ

-لا إلَهَ إلَّا الله العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا الله رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا الله رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ).

-اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ

اللهم إنا نشكو إليك وحدك وإنك القادر على كل ظالم وكل من ساهم في الظلم والفساد والطغيان-

-اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك

اللهم إن الابن له أب يشكو إليه .. وللجند قائدا يرفعون أمرهم إليه .. وللناس أميرا يقضي حوائجهم .. وأنا عبدك الفقير بين يديك .. مالي سواك .. مالي سواك .. مالي سواك يا رب العالمين.

دعاء المظلوم في جوف الليل

دعاء المظلوم في جوف الليل، يعد الدعاء في جوف الليل من الأوقات المجاب فيها الدعاء، ودعاء المظلوم في جوف الليل مستجاب، وأكد الكثير من العلماء أن دعوة المظلوم مقبولة عند الله عز وجل، ودعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، الإمام ابن رجب ذكر فى شرح حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: « اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ..وفيما يلي دعاء المظلوم في جوف الليل.

-اللهم يا من قلت: وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ وقولك الحق، انصرني على من ظلمني. اللهم انصرني على مَن ظلمني وعاداني، فأنت حسبي ونِعم الوكيل. اللهم انتقم من الظالمين، وردّ عليهم كيدهم. اللهم من أراد بي خيرا فوفّقه إلى ذلك، ومن أراد بي شراً أو سوءاً أو ظلماً فاجعل كيده في نحره، وردّ ظلمه عليه. اللهم يا قويّ يا جبار، يا قاصم الظالمين، انصر عبادك المظلومين في كلّ مكان.

-اللهم عجّل حتف الظالمين، وأرغم أنوفهم، ولا تجعل لهم كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قوة إلا قصمتها. اللهم يا من وعدت باستجابة دعوة المظلوم ولو بعد حين، استجب لي، اللهم انصرني على من ظلمني، وأرني فيه عجائب قدرتك. اللهم إني أشكو إليك ضعفي، وقلة حيلتي، وقهري، وحرقة قلبي، فاجبر اللهم قلبي جبراً أنت وليّه، وأرني في الظالمين عجائب قدرتك.

اللهم يا من وعدت باستجابة دعوة المظلوم ولو بعد حين، استجب لي، اللهم انصرني على من ظلمني، وأرني فيه عجائب قدرتك. اللهم إني أشكو إليك ضعفي، وقلة حيلتي، وقهري، وحرقة قلبي، فاجبر اللهم قلبي جبراً أنت وليّه، وأرني في الظالمين عجائب قدرتك. اللهم إني فوّضت أمري كله إليك، وتوكّلت عليك، فأنت حسبي ونعم الوكيل، وأنت القوي الجبار، خذ لي حقّي وبرّد حرقة قلبي.

اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراعي ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري، ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي.

-اللهم إني أعوذ بك من عين حاسده قاطعة للرزق ومن ناس لا تخاف من الظلم واسألك أن تبعدهم عنا.

-اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم.

-حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.

-يا رب انصر الحق واقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا.

-اللهمّ إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكّل المقهور عليك، اللهم إنى استغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، واستصرخك إذا قعد عنى كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.

-ألا أن نصر الله قريب سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله

اللهم أنت الناصر وأنت المعين وأنت على كل شيء قدير اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط عليهم عذابك يا جبار السموات والأرض.

دعاء المظلوم على الظالم في القرآن

دعاء المظلوم على الظالم في القرآن، ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات الكريمة التي يمكن للمظلوم الاستعانة ويدعوا الله لرفع ظلمه قال -تعالى-: (وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا) كما أن الله تعالى ينوع فى عقاب الظالمين فقد يأخذ منهم حق المظلوم فى الدنيا وقد يؤخره إلى يوم القيامة قوله -تعالى: فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وقوله -تعالى-: رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ.

قوله -تعالى-: (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ)، قوله -تعالى-: رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا* رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

ومن أدعية المظلوم على الظالم في القرآن قوله -تعالى-: (رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)، قوله تعالى-: (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ربَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

و روي أن أنس بن مالك دعا به ونجاه الله من الحجاج، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه اياه وقال له : من دعا به صباح لم يكن لأحد عليه سبيل: وهوبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر.. ألله اكبر.. ألله اكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي ولا أشرك به شيئاً عز جارك وجل ثناؤك وتقد ست أسماؤكـ ول اإله غيرك، اللهم إني أعوذ بكـ من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت اَخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم .