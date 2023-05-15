برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 15 مايو 2023 : حب من طرف واحد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 15 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 15 مايو 2023

يتوقع الخبراء أن مولود الثور يعيش حالة من الرخاء في العمل، ويتمتع ببعض التميزات في الحياة العامة، ويحضر نفسه بتجربة جديدة وفريدة من نوعها.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

أما من الناحية العاطفية فهو يعيش حالة حب من طرف واحد، لا يستطيع أخذ الخطوة الأولى خوفا من الفشل.

توقعات برج الثور صحيا

قد تزعجك بعض الأمراض البسيطة المتعلقة بالجهاز الهضمي نتيجة لتناولك بعض الاكلات غير الصحية.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

المكاسب في مكان العمل ووفرة الفرص في انتظارك اليوم، تواصل مع أولئك الذين كنت تؤجلهم وتكوين صداقات جديدة، افعل كل ما هو مطلوب منك وستتحدث النتائج عن نفسها.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

احترس من الإهمال والإيمان الأعمى بوعود الآخرين، ضع في اعتبارك المخاطر المحتملة بعناية قبل الشروع في الانغماس ووضع خطة معقولة للمستقبل.