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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلاق يستفز هاني الناظر .. اعرف القصة

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، قصة لمريض ثعلبة، محذرا من تناول علاج أو اتباع طرق للعلاج دون استشارة الطبيب.

وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: «مريض عنده ثعلبة، بعد ما فحصته وبدأت أكتب له العلاج، قالي على فكرة، الحلاق قالي إنه ممكن يشرَّطها بالموس فيطلع الشعر، فقلت له غلط، قال لي ليه؟، قلت له علشان ممكن الجرح يتلوث، فقال لي بس هو حلاق شاطر، فقلت له طبعا شاطر في مهنته».

وتابع هاني الناظر، « يعني أنا لو عاوز أحلق، أكيد هاروح له؛ لأن أنا لا اأفهم في الحلاقة ولا فنونها، ومن الآخر يا سيدي، كل واحد شاطر في تخصصه، فرد وقالي: المثل بيقول: اسأل مجرب ولا تسأل  طبيب، فلم أرد طبعا، وغمضت عينيا ثواني، والتزمت الصمت كما علمني أبي».

وأضاف الناظر، «فقال لي أنت زعلان مني يا دكتور؟، فرديت عليه: معقولة أزعل، أنا فقط خائف تكون أنت اللي زعلت مني لأني كتبت لك علاج، ابتسم وأخذ مني الروشتة، صدقوني، الطب مهنة صعبة، تحتاج صبر وحكمة وأعصاب قوية وطول بال».

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