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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلبات اتحاد الجمعيات الأهلية بسيناء أمام وزيرة التضامن

لقاء وزيرة التضامن
لقاء وزيرة التضامن الاجتماعى

التقى وفد اتحاد الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء، مع  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي   بحضور الوزير الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية علي مستوى الجمهورية.   لبحث عدد من الطلبات ودعمها من وزارة التضامن، بناءً على توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بأهالي شمال سيناء .

 

تفعيل دور العمل الأهلي:

 

وعرض وفد اتحاد سيناء عدد من الطلبات الخاصة بالمواطنين على وزيرة التضامن الاجتماعى، والتي من شأنها تفعل دور العمل الاهلي في خدمة أبناء المجتمع وتنشيط المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات لمختلف فئات المجتمع السيناوي .

وقال عبد العال ابو السعود ممثل اتحاد جمعيات شمال سيناء أنه تم عرض الكلبات الآتية:
 

- دعم الجمعيات الأهلية بشمال سيناء
- عمل مشروعات اقتصادية للأسر الفقيرة
- تمكين المرأة من خلال مشروعات متوسطة الصغر
- زيادة المستفيدين من تكافل وكرامة
- إدخال القري الأكثر احتياجا في منظومة حياة كريمة 
-رعاية الفئات الخاصة وتسهيل إجراءات المعاش لهم
- الاتصال مباشر مع المسؤولين في الوزارة لتقديم خدمات لأهالي المحافظة.

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سيناء الجمعيات الاهلية طلبات وزيرة التضامن

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