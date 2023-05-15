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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلعت عبدالقوي يكشف تفاصيل جلسة التعاونيات من الحوار الوطني .. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسة الحوار الوطني التي خصصت اليوم للتعاونيات اتفقت على ضرورة وجود تعديل تشريعي جديد للتعاونيات لاسيما ان القانون الحالي لم يشهد اي تعديل منذ  50 عاما، ووضع قانون واحد جديد يضم كل التعاونيات الخمسة، فضلا عن الاتفاق على ضرورة منح مزيد من الحرية للتعاونيات، كتفعيل بعض القرارت الموجودة، وتخصيص نسبة من الاراضي الجديدة لجمعيات الاسكان، ودعم الجمعيات الزراعية والسماح لها بالمشاركة في تحديد اسعار المحاصيل الرئيسية، وإزالة البيوقراطية التي تواجه بعض الجمعيات، وانشاء بنك وجمعية اهلية خاصة بالتعاونيات،  تفعيل المادة 37 من الدستور والخاصة بالتعاونيات.

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تفاصيل جلسات الحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي

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حزب ”المصريين“: أولى جلسات الحوار الوطني لم تشهد خطوطا حمراء

وطالب من خلال برنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والماع على قناة etc  بضرورة تفعيل المجلس الاعلى للتعاونيات والذي انشئ منذ 2019 ولم يجتمع حتى الان مرة واحدة، لافتا الي انه يهدف الي معالجة المشاكل التي تواجه التعاونيات مع الوزارات المختلفة .
واشار الي ان التعاونيات تخدم 18 مليون مواطن من خلال  12 الف جمعية تعاونية، والهدف منها خدمة المواطنين وليس الربح،  وهي موجودة في كل مكان سواء جمعيات انتاجية او استهلاكية او ثروة سمكية او زراعية او اسكانية 
ورفض حسر التعاونيات في مجال الاسكان فقط،  قائلا: التعاونيات تقدم 85% من الثروة السمكية عن طريق الاتحاد التعاوني للثورة السمكية، والجمعيات الزراعية لو فعلت ستساعد الفلاح في الارشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الزراعة،  والتعاون الاستهلاكي لو عاد لسابق عهده سيوفر السلع للمواطنين باسعار جيدة، هتخفف من الاحتقان الموجود في السوق، فضلا عن المساهمة في حل مشاكل البطالة.

الإعلامية إنجي أنور الجمعيات الزراعية الدكتور طلعت عبدالقوي الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني النظام الإنتخابى برنامج مصر جديدة جلسات الحوار الوطني

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