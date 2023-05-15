إعاقة عمليات الفرز.. كيليشدار يوجه اتهامات خطيرة لـ حزب العدالة والتنمية

اتهم المرشح الرئاسي كمال كيليشدار أوغلو، اليوم الإثنين، حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، باتباع تكتيك يعيق عمليات الفرز الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وفي وقت سابق، قال كليشدار أوغلو من مقر حملته بالعاصمة التركية أنقرة: "باقون هنا حتى يتم احتساب آخر صوت".

وأضاف كيليشدار أوغلو في تصريحات له اليوم، أننا موجودون عند صناديق الاقتراع حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات.

ودعي كليشدار أنصاره بألا يغادروا الصناديق حتى فرز آخر صندوق، لافتا إلى أن هناك محاضر رسمية ببعض المخالفات.

وأشار المرشح الرئاسي المعارض: "عندما تكون لدينا نسبة أصوات كبيرة يعرقلون النظام باعتراضات متكررة"، لافتا إلى أنه يتم إعاقة فرز الصناديق في مناطق مناصرة لنا وأطلب من هيئة الانتخابات أن لا تعيق إرادة الشعب.