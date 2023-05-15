الصين أعادته للحياة.. حقيقة ظهور مخلوق التنين المنقرض في مختبر علمي

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورا منتشرة بشكل كبير جدًا لصغير مخلوق التنين الأسطوري في مختبر علمي.

وجاء التعليق على الصور كالآتي: "الصين أعادت التنين للحياة ..في جبل اسمه (تاي مو شان) في هونج كونج وجدوا فيه حفرية تنين حقيقي متجمدة…الصين خدت الحمض النووي.. وحطته علي حمض نووي بتاع سحلية وبقى عندها تنين".

حقيقة عودة التنين

حقيقة إعادة التنين للحياة

بالبحث والتقصي عن الصور المتداولة، تبين أنها صور مفبركة صُنعت بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبرامج تحرير وتعديل الصور والفيديوهات.

الصور نُشرت لأول مرة في 2 مايو 2023، ضمن مقطع فيديو عبر حسابات إنستجرام وتيك توك الخاصة بالمصور والموسيقي Cabel Adams.

حقيقة عودة التنين

الصور انتشرت بعد ذلك على نطاق واسع عبر مواقع السوشيال ميديا الغربية والعربية مع الادعاء المفبرك.

بدوره أكد "Adams" عبر "إنستجرام"، أن الصور غير حقيقية، وأنها صُنعت بواسطة برامج "الذكاء الاصطناعي وPhotoshop وVideoLeap و Lightroom".

لماذا صور التنين مفبركة؟

وإلى جانب تأكيد "Adams"، هناك عدد من الأدلة التي تشير لفَبركة الصور والكلام المُرفق معها، مثل وجود أحد الصور التي يحمل فيها عالم صغير تنين، وتظهر أصابع يده متناسقة الطول والحجم، وهو ما يُخالف الشكل الطبيعي للأيدي.

حقيقة عودة التنين

وذلك فضلًا عن أن التنانين مخلوقات أسطورية ليس لها وجود في الواقع، وانتشرت قصصها في الأساطير والقصص المختلفة، إلا أنه لم يُثبت وجودها من قبل.

حقيقة عودة التنين

فبركة الصور بالذكاء الاصطناعي

مع تطور الذكاء الاصطناعي مؤخرًا وإتاحة بعض أدواته لعموم الجمهور، تزايد انتشار العديد من الصور المفبركة، والتي خدعت المستخدمين حول حقيقتها.

ومن ضمن هذه الصور، صور المدير التنفيذي لموقع تويتر وشركة تسلا، إيلون ماسك، وهو يتراقص مع روبوت مصممة على هيئة سيدة، والتي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا.

ادعى ناشرو الصور أن "إيلون ماسك يعلن عن الزوجة المستقبلية كتانيلا، وهي أول روبوت قام بتصنيعه وصمم خصيصًا بالذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى اللي بيحلم بيها وهي غير موجودة في أي شخص طبيعي".

وبالبحث عن حقيقة الصور تبين أنها مفبركة، حيث أثبت البحث العكسي أن ليس لها أي أصل حقيقي، ومصممة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي "AI".