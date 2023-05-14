اعتراف صادم.. الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة

أكد العالم البريطاني، ستيوارت راسل، أن ظهور الذكاء الاصطناعي القادر على حل أي مهام يهدد البشرية بكارثة.

وقال راسل في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية: “أدت التطورات غير المنضبطة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى حقيقة أننا أحرزنا تقدمًا لم نتوقعه نحن أنفسنا.. لقد أخطأت البشرية في البداية عندما لم تفكر في سبب الحاجة إلى هذا الفكر”.

وأضاف أنه “من الممكن أن تقاوم الآلات فائقة الذكاء في المستقبل محاولات السيطرة عليها”.

وقال: "كيف تحافظ على السلطة على الكيانات الأقوى منك؟ إذا لم يكن لديك إجابة، توقف عن البحث. الأمر بسيط للغاية. لم يعد من الممكن أن تكون المخاطر أكبر: إذا لم نتحكم في حضارتنا، فإننا نفقد الحق في التصويت على وجودنا في المستقبل”.

وأشار إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي العالمي، وهو نظام قادر على أداء أي مهمة يمكن لأي شخص القيام بها، يمكن أن يحدث في غضون عشر سنوات.

وأعرب العالم البريطاني، عن قلقه من أنه عند حل المشكلات، مثل تلك المتعلقة بالمناخ، فقد تصل هذه البرامج إلى استنتاج مفاده أن التخلص من الناس سيكون الحل الأفضل.

وقال راسل: "إذا قمت بتعليم الذكاء الاصطناعي لتقليد السلوك البشري، فإنك في الأساس تعلمه تحديد الأهداف البشرية ومتابعتها.. وتشمل الأهداف البشرية مجموعة متنوعة من الأشياء.. يمكن للمرء أن يتخيل فقط ما هي الكارثة التي تنشأ عن ظهور الأنظمة التي من شأنها أن تسعى لتحقيق هذه الأهداف".