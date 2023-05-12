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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نمو اقتصاد بريطانيا 0.1% في الربع الأول من 2023

صدى البلد

نما اقتصاد بريطانيا في الربع الأول من العام 2023 بـ 0.1% وهو ما كانت تشير إليه توقعات المحللين، لكنه سجل انكماشاً في شهر مارس على غير المتوقع.

وكان النمو في المملكة المتحدة ضعيفًا حتى الآن هذا العام، حيث وصل إلى 0.4% في يناير وحافظ على نفس المستويات في فبراير، وذلك بعد أن تجنب الاقتصاد بصعوبة الدخول في ركود تقنني خلال العام 2022.

ولا يزال التضخم يؤثر على المملكة المتحدة بشكل أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع قراءة مارس التي لا تزال أعلى من 10%.

وقرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 مسجلاً زيادته الثانية عشرة على التوالي في محاولة لمكافحة التضخم المرتفع.

التضخم اسعار الفائدة الربع الأول من العام الثانية عشرة الاقتصادات الفائدة

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