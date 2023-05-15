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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على أردوغان.. بيان عاجل لـ كليتشدار بشأن الانتخابات التركية

المرشح الرئاسي كمال
المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو

القي المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأثنين، كلمة أمام مناصرية، وذلك عقد كلمة القاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ينافسة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا.

 

وقال كليشدار أوغلو في كلمته، إنه تم تحقيق نسبة مشاركة مكثفة وليس من حق أحد ادعاء الفوز، لافتا إلى أن النتائج كشفت أن أردوغان لم يتمكن من نيل الثقة، وقد تراجعت أصوات حزب العدالة والتنمية.

 

وأضاف زعيم المعارضة التركية، أن أردوغان لم يحصل على النتائج التي أرادها في الانتخابات ولن ينل الثقة.

 

وأكد كليشدار أوغلو، على أنه سيفوز بـ الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، لافتا إلى أنه رغم كل الافتراءات والأكاذيب لم يحقق أردوغان النسبة التي يريدها ، وإذا كان الشعب يريد جولة ثانية فهذا على رأسنا، سنفوز في الجولة الثانية.

كما أشار المرشح الرئاسي التركي، إلى أن البيانات تتوالى وسنقبل بجولة إعادة للانتخابات.

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