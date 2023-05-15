مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، محل اهتمام الملايين يوميا ، خاصة الكثير من الصائمين للست من شوال، لمعرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023 ، 18 شوال 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.