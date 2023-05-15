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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، محل اهتمام الملايين يوميا ، خاصة الكثير من الصائمين للست من شوال، لمعرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023 ، 18 شوال 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مدن مصرالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة4:2312:514:287:419:09
الاسكندرية4:2412:574:367:499:18
الجيزة4:2312:524:287:419:09
بور سعيد4:1412:474:267:399:09
السويس4:1812:464:237:369:04
المحلة الكبرى4:2012:524:307:439:12
الأقصر4:3112:464:137:288:50
اسيوط4:3212:524:237:369:01
المنصورة4:1912:514:307:439:12
تندة4:3212:534:257:399:04
الفيوم4:2712:534:287:419:08
الزقازيق4:2012:504:287:419:10
الاسماعيلية4:1712:474:257:389:07
كفر الدوار4:2312:564:357:489:17
اسوان4:3512:454:097:248:45
قنا4:2912:454:147:288:51
حلوان4:2312:514:277:419:08
البحيرة4:2212:544:337:469:15
المنيا4:3112:534:267:409:05
سوهاج4:3212:504:197:338:57
بني سويف4:2712:524:277:409:07
شبين الكوم4:2212:524:307:439:12
بنها4:2212:524:297:429:11
طلخا4:1912:514:307:439:12
كفر الشيخ4:2012:534:327:459:15
ملوي4:3212:534:257:399:04
دكرنس4:1812:504:297:429:11
إدفو4:3212:454:117:268:48
بلبيس4:2012:504:287:419:09
العريش4:0912:414:207:339:02
جرجا4:3212:494:187:328:55
الحوامدية4:2312:514:287:419:09
إدكو4:2212:554:347:479:17
بلقاس4:1812:514:307:439:13
دسوق4:2112:544:337:469:15
أبو كبير4:1912:504:287:419:10
قليوب4:2212:524:297:429:10
أخميم4:3212:494:197:338:56
المطرية4:2212:514:287:419:09
الغردقة4:2212:414:127:268:50
زفتى4:2012:514:307:439:11
طهطا4:3212:504:207:348:58
سمالوط4:3112:544:277:409:06
شيراتون المطار4:2212:514:287:419:09
حوش عيسى4:2212:544:337:469:15
منوف4:2312:534:307:439:12
أشمون4:2312:524:307:439:11
منفلوط4:3312:524:247:379:02
دمياط4:1612:494:297:429:11
كفر الزيات4:2212:534:317:449:13
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