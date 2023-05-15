مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، محل اهتمام الملايين يوميا ، خاصة الكثير من الصائمين للست من شوال، لمعرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.
ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.
ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023 ، 18 شوال 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
|مدن مصر
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|4:23
|12:51
|4:28
|7:41
|9:09
|الاسكندرية
|4:24
|12:57
|4:36
|7:49
|9:18
|الجيزة
|4:23
|12:52
|4:28
|7:41
|9:09
|بور سعيد
|4:14
|12:47
|4:26
|7:39
|9:09
|السويس
|4:18
|12:46
|4:23
|7:36
|9:04
|المحلة الكبرى
|4:20
|12:52
|4:30
|7:43
|9:12
|الأقصر
|4:31
|12:46
|4:13
|7:28
|8:50
|اسيوط
|4:32
|12:52
|4:23
|7:36
|9:01
|المنصورة
|4:19
|12:51
|4:30
|7:43
|9:12
|تندة
|4:32
|12:53
|4:25
|7:39
|9:04
|الفيوم
|4:27
|12:53
|4:28
|7:41
|9:08
|الزقازيق
|4:20
|12:50
|4:28
|7:41
|9:10
|الاسماعيلية
|4:17
|12:47
|4:25
|7:38
|9:07
|كفر الدوار
|4:23
|12:56
|4:35
|7:48
|9:17
|اسوان
|4:35
|12:45
|4:09
|7:24
|8:45
|قنا
|4:29
|12:45
|4:14
|7:28
|8:51
|حلوان
|4:23
|12:51
|4:27
|7:41
|9:08
|البحيرة
|4:22
|12:54
|4:33
|7:46
|9:15
|المنيا
|4:31
|12:53
|4:26
|7:40
|9:05
|سوهاج
|4:32
|12:50
|4:19
|7:33
|8:57
|بني سويف
|4:27
|12:52
|4:27
|7:40
|9:07
|شبين الكوم
|4:22
|12:52
|4:30
|7:43
|9:12
|بنها
|4:22
|12:52
|4:29
|7:42
|9:11
|طلخا
|4:19
|12:51
|4:30
|7:43
|9:12
|كفر الشيخ
|4:20
|12:53
|4:32
|7:45
|9:15
|ملوي
|4:32
|12:53
|4:25
|7:39
|9:04
|دكرنس
|4:18
|12:50
|4:29
|7:42
|9:11
|إدفو
|4:32
|12:45
|4:11
|7:26
|8:48
|بلبيس
|4:20
|12:50
|4:28
|7:41
|9:09
|العريش
|4:09
|12:41
|4:20
|7:33
|9:02
|جرجا
|4:32
|12:49
|4:18
|7:32
|8:55
|الحوامدية
|4:23
|12:51
|4:28
|7:41
|9:09
|إدكو
|4:22
|12:55
|4:34
|7:47
|9:17
|بلقاس
|4:18
|12:51
|4:30
|7:43
|9:13
|دسوق
|4:21
|12:54
|4:33
|7:46
|9:15
|أبو كبير
|4:19
|12:50
|4:28
|7:41
|9:10
|قليوب
|4:22
|12:52
|4:29
|7:42
|9:10
|أخميم
|4:32
|12:49
|4:19
|7:33
|8:56
|المطرية
|4:22
|12:51
|4:28
|7:41
|9:09
|الغردقة
|4:22
|12:41
|4:12
|7:26
|8:50
|زفتى
|4:20
|12:51
|4:30
|7:43
|9:11
|طهطا
|4:32
|12:50
|4:20
|7:34
|8:58
|سمالوط
|4:31
|12:54
|4:27
|7:40
|9:06
|شيراتون المطار
|4:22
|12:51
|4:28
|7:41
|9:09
|حوش عيسى
|4:22
|12:54
|4:33
|7:46
|9:15
|منوف
|4:23
|12:53
|4:30
|7:43
|9:12
|أشمون
|4:23
|12:52
|4:30
|7:43
|9:11
|منفلوط
|4:33
|12:52
|4:24
|7:37
|9:02
|دمياط
|4:16
|12:49
|4:29
|7:42
|9:11
|كفر الزيات
|4:22
|12:53
|4:31
|7:44
|9:13