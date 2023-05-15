أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة في تأجيل نهاية الدوري

كشف أحمد حسن في منشور جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موقف نهاية الدوري حال وصول الأهلي للنهائي الأفريقي.

وكتب أحمد حسن على صفحته نقلا عن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية : وصول الأهلي إلى نهائي أفريقيا لن يتسبب في تأجيل نهاية الدوري".

يذكر أنه قد أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جدد رغبته في ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

نجم فيوتشر في الأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يرى كولر أن صفقة عمر كمال عبدالواحد نجم فريق فيوتشر مفيدة فنياً لفريق الأهلي حيث يجيد عمر كمال عبد الواحد المشاركة فى أكثر من مركز مثل الظهير والجناح وخط الوسط، وهو ما يمنح المدير الفنى العديد من الحلول".

وأضاف:"فتحت إدارة النادي الأهلي باب المفاوضات مع عمر كمال عبد الواحد لحسم الحصول على خدماته فى نهاية الموسم الحالى بعد ترحيب فيوتشر ببيع اللاعب سواء للنادي الأهلي أو غيره".