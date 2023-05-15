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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي : أهمية الصناعات الزراعية المكملة للمحاصيل

القطاع الزراعي
القطاع الزراعي

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الهامة جدا، ليس فقط للإقتصاد القومي، وإنما لملف الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الصناعات الزراعية المكملة للمحاصيل الزراعية يعتبر شئ مهم جدا، موضحا أن لدينا مساحة كبيرة جدا من الأراضي غير المستغلة، بينما هناك أراضي يمكن استزراعها بشكل كبير.

وتابع الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن ملف القطاع الزراعي من الملفات التي أولتها الدولة إهتماما كبيرا جدا، خاصة ليس فقط الأمن الغذائي مهم جدا للأمن القومي، وإنما أنه مهم جدا لتلبية الإحتياجات للزيادة السكانية المتزايدة.

الخبير الاقتصادي ماجد عبد العظيم الامن الغذائي الصناعات الزراعية ملف القطاع الزراعي

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