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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دعم مشروعات الوزارة | بروتوكول بين الشباب والرياضة وثلاثة بنوك وطنية

صدى البلد

شهد اليوم الاثنين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وثلاثة بنوك وطنية هى بنك مصر والبنك الاهلى والبنك الزراعي.

حضر توقيع البروتوكول كل من محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر والسيد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي  وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري ويحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي وشريف لقمان وكيل المحافظ للشمول المالي ومن جانب وزارة الشباب و الرياضة اللواء اسماعيل الفار  رئيس قطاع الشباب والذي قام بتمثيل الوزارة فى توقيع البروتوكول واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية  والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والدكتورة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب والدكتور  محمود فوزى مدير عام الشؤون القانونية

عبر  وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي عن سعادته بهذا اليوم والذي يأتى تحت مظلة ودعم البنك المركزي المصري كما توجه بالشكر الى رؤساء البنوك المصرية الثلاثة على تواجدهم لتوقيع البروتوكول اليوم. 


أوضح وزير الشباب ان توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحول الى ثقافة الشمول المالى من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، كما أضاف صبحي الى ان هناك  عدد "٨٨٥"  ماكينات للبنوك داخل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر كما نوه وزير الشباب الى دور البنك المركزى عندما  قام بتخصيص ٣٥ مليون جنيه لابطال مصر فى دورة الالعاب الاوليمبية فى طوكيو والذي اثمر عن تحقيق نتائج مميزة بالبطولة 


مؤكدا علي  استمرار هذا الدعم لابطالنا المصريين والذين يستعدوا لخوض تصفيات اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ .

واشار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ان البروتوكول بهدف الى  تمويل المشروعات الاستثمارية التي تتم بمراكز الشباب والتي تكون بتمويل من البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي .


واضاف صبحي الى ان وزارة الشباب والرياضة تقوم  بتوفير كافة السبل لتشجيع الاستثمار بمراكز الشباب ومساندة صغار المستثمرين وجذبهم للاستثمار في مجالات الشباب والرياضة، ووفق النظم المالية المعمول بها وفى اطارها لدى مراكز الشباب ووفقا للقواعد المصرفية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري


واشار الى الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة فى الاستثمار فى الشباب المصري من خلال تواجد ٥٠٠٠ الاف برنامج تخصصهم الوزارة لتأهيل الشباب مثل مبادرات "طور وغير" "ومبادرة "تصدوا معنا "


بالاضافة الى الدور الذي تلعبه معنا البنوك فى رعاية مشروع إبداع وهو احدى مشروعات الوزارة للشباب 


واختتم صبحي حديثه بالتوجه بالشكر الى بنك مصر والبنك الاهلى والبنك الزراعي على توقيع البروتوكول اليوم


قدم محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر التهنئة الى الدكتور اشرف صبحي على  فوزه برئاسة الاتحاد الافريقي للجامعات والتى أقيمت مؤخرا بجوهانسبرج بجنوب افريقيا كما تقدم بالشكر الى رؤساء البنك الاهلى والبنك الزراعي المصري على تواجدهم وبالشراكة فى مشروع البروتوكول المزمع توقيعه 


وأكد رئيس بنك مصر على حرص البنك على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى العديد من المجالات ودعهم الكامل لكافة المشاريع التى تتولاها وزارة الشباب والرياضة.

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ،حرص البنك على دعم وتمكين سكان الريف خاصةً الشباب بهدف توفير فرص عمل حقيقية لهم وتحسين جودة حياتهم، وذلك من خلال العديد من البرامج التمويلية التي يتيحها البنك لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،مؤكدًا أن الشباب قوة إيجابية لا يستهان بها لدفع عجلة التنمية خاصة عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات والدعم التمويلي الذي يتناسب مع احتياجاتهم.


وقال رئيس البنك الزراعي المصري : " إننا عازمون على وضع كافة إمكانياتنا وقدراتنا من أجل انجاح تلك المبادرة من منطلق الدور الوطني للبنك في دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد الوطني تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ". 


وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا البروتوكول  إيماناً منه بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية للدولة ،وذلك من خلال تنفيذ خطة الشمول المالي و توفير خدماته البنكية والمالية في  شبكة فروعه  التي تعد الأكبر و الأكثر انتشاراً فى جميع المدن والقرى والتي تزيد عن 1200  فرع ، وهو ما يسمح بالوصول لكافة فئات المجتمع ومخاطبة الشباب في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن البنك سيواصل جهوده في التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للمساهمة في تحقيق جودة حياة شباب تلك القرى وتحسين مستوى معيشتهم

وحرص هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي على التاكيد علي  ان البنك احد الشركاء والداعمين لمشروع البطل الأوليمبي مع وزارة الشباب والرياضة مضيفا انه من المؤمنين بأن الشمول المالى واتاحة الفرصة للشباب لادارة تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو من احد الاهداف التى يسعي مجلس ادارة البنك لتحقيقها ومن هنا كان من المهم التواجد فى هذا البروتوكول والتى سوف تتيح الفرصة للشباب لمزيد  من الخبرات من خلال ادارة تلك المشروعات 


وركز شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي  للشمول المالى على دورر الدولة فى جلب العديد من الشركاء وهو الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة على اكمل وجه برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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