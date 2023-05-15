جينيفر لوبيز تتصدر مشاهدات نتفليكس بفيلمها الجديد The Mother

تصدرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قائمة المشاهدات بمنصة نتفليكس بعد طرح فيلمها الجديد The Mother منذ ثلاثة أيام.

فيلم جينيفر لوبيز الجديد The Mother يتمتع بمقومات نجاح عالية من حيث جودة الصناعة، ومشاهد الأكشن التي بذلت النجمة اللاتينية جهدا كبيرا لاتقانها بمهارة ولياقة بدنية عالية.

قصة The Mother

وظهرت جينيفر لوبيز في تريلر The Mother الذي عرض في سبتمبر الماضي بإحدى الأحداث الفنية، وهي تمارس التمارين الشاقة، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حماية ابنتها التي تركتها وهي صغيرة، لكنها أصبحت معرضة للخطر من قبل مجموعة من الأشرار.

الفيلم تدور أحداثه أثناء الفرار من مجموعة من القتلة الخطرين، تسعى قاتلة مأجورة لمواجهة العديد من المخاطر في سبيل حماية ابنتها التي تخلت عنها في الماضي.

فيلم the mother من إخراج نيكي كارو وبطولة جينيفر لوبيز، جوزيف فاينس، أوماري هاردويك وجايل جارسيا برنال.

وتستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لبطولة فيلم الخيال العلمي المثير Atlas الذي تنتجه نتفليكس ويخرجه الكندي براد بايتون، حسبما ذكر موقع فاريتي.

وتلعب جينيفر لوبيز في فيلم Atlas دور شخصية تمثل الأمل الأخير للبشرية لإنقاذها من روبوت قرر إنهاء الإنسانية، وتتعاون مع أكثر شيء تخشاه في حياتها لإنقاذ العالم.

وكشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن كواليس أصعب فترات مشوارها الفني، حيث كانت حياتها مليئة بالأحداث والزخم، وفي الوقت نفسه مرت بمشاعر سلبية وإحباطات لم يكن يتخيلها أحد، وذلك في وثائقي Halftime الذي تعرضه منصة نتفليكس منذ يونيو الماضي.