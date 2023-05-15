عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جينيفر لوبيز تتصدر مشاهدات نتفليكس بفيلمها الجديد The Mother

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

تصدرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قائمة المشاهدات بمنصة نتفليكس بعد طرح فيلمها الجديد The Mother منذ ثلاثة أيام. 

فيلم جينيفر لوبيز الجديد The Mother يتمتع بمقومات نجاح عالية من حيث جودة الصناعة، ومشاهد الأكشن التي بذلت النجمة اللاتينية جهدا كبيرا لاتقانها بمهارة ولياقة بدنية عالية. 

 

قصة The Mother

وظهرت جينيفر لوبيز في تريلر The Mother الذي عرض في سبتمبر الماضي بإحدى الأحداث الفنية، وهي تمارس التمارين الشاقة، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حماية ابنتها التي تركتها وهي صغيرة، لكنها أصبحت معرضة للخطر من قبل مجموعة من الأشرار. 

الفيلم تدور أحداثه أثناء الفرار من مجموعة من القتلة الخطرين، تسعى قاتلة مأجورة لمواجهة العديد من المخاطر في سبيل حماية ابنتها التي تخلت عنها في الماضي.

فيلم  the mother  من إخراج نيكي كارو وبطولة جينيفر لوبيز، جوزيف فاينس، أوماري هاردويك وجايل جارسيا برنال. 

وتستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لبطولة فيلم الخيال العلمي المثير Atlas  الذي تنتجه نتفليكس ويخرجه الكندي براد بايتون، حسبما ذكر موقع فاريتي.

وتلعب جينيفر لوبيز في فيلم Atlas دور شخصية تمثل الأمل الأخير للبشرية لإنقاذها من روبوت قرر إنهاء الإنسانية، وتتعاون مع أكثر شيء تخشاه في حياتها لإنقاذ العالم.

 وكشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن كواليس أصعب فترات مشوارها الفني، حيث كانت حياتها مليئة بالأحداث والزخم، وفي الوقت نفسه مرت بمشاعر سلبية وإحباطات لم يكن يتخيلها أحد، وذلك في وثائقي Halftime الذي تعرضه منصة نتفليكس منذ يونيو الماضي.

 

جينيفر لوبيز the mother مهرجان كان منصة نتفليكس أفلام جينيفر لوبيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

هيئة الانتخابات التركية تعلن نتائج أردوغان وغريمه كيليتشدار أوغلو

احتمالية إصابة مشجعي هذا الفريق بأمراض خطيرة .. طبيب مخ وأعصاب يحذر

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

أكتبلك تعهد .. كأس الكرامة .. واستقالة مرتضى منصور | أزمات تضرب الزمالك

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

موضوعات متعلقة

نصف مليار دولار إيرادات الجزء الثالث من سلسلة Guardians of the Galaxy

موعد العرض الأول لفيلم "وداعا جوليا" السوداني في مهرجان كان

توم هانكس وروبرت دي نيرو.. نجوم سجادة مهرجان كان الحمراء هذا العام

بطل مسلسل شهير.. دمية اليد "ثينج" تتألق على سجادة حفل البافتا

ظهرت بالحجاب في حفل البافتا.. من هي زينب جيوا مقدمة الحدث عبر تيك توك؟

مفاجأة .. آمبر هيرد تغير اسمها وتنتقل للعيش في إسبانيا

كيت وينسلت تلفت الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا

بطل فيلم الافتتاح.. جوني ديب يعود متوجا على سجادة مهرجان كان الحمراء

ترشيحاتنا

شاب ينهى حياته رميا بالرصاص ليلحق بوالده ويهرب من خلافاته مع أشقائه

رسميًا .. فرانكفورت الألماني يعلن التعاقد مع عمر مرموش

مواصفات هيونداي i20 الهاتشباك بعد الكشف عنها رسميًا

جوجل تدفع 8 ملايين دولار بسبب حملة Marketing كاذبة.. تفاصيل

خالد عبد الغفار : العباسية أحد أعرق مستشفيات الصحة النفسية بالشرق الأوسط

وزير الصحة: إجراء 1.9 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

حقيقة اعتلاء سيدة المنبر بدون حجاب في المغرب

بعد إخلاء سبيلها .. ملابس زوجة حسن شاكوش تثير الجدل بالسوشيال ميديا

متشجعش الفريق دا عشان صحتك.. روشتة طبيب تثير جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

مشاكل عائلية.. البلوجر لمى الأصيل تصرخ وتبكي بشكل هستيري على فيسبوك

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ