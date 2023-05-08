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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل طرحه الجمعة القادمة.. كل ما تريد معرفته عن the mother لـ جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

أعلنت منصة نتفلكيس العالمية، عن موعد طرح فيلم the mother ، والذي تقوم ببطولته الفنانة العالمية جينفير لوبيز . 

فيلم the mother  من المقرر طرحه عبر منصة نتفلكيس العالمية يوم الجمعة القادم الموافق 12 مايو لعام 2023  ، حيث يعد من أبرز الأعمال التى ينتظرها مشتركي المنصة.

الفيلم تدور أحداثه أثناء الفرار من مجموعة من القتلة الخطرين، تسعى قاتلة مأجورة لمواجهة العديد من المخاطر في سبيل حماية ابنتها التي تخلت عنها في الماضي.

 فيلم  the mother أكشن أمريكي من إخراج نيكي كارو وبطولة جينيفر لوبيز، جوزيف فاينس، أوماري هاردويك وغايل غارسيا برنال. 

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فيلم جينيفر لوبيز :

وظهرت جينيفر لوبيز ، على البوستر الرسمي لفيلم The Mother  مرتدية ملابس قاتلة محترفة، قبل طرح البرومو الرسمي للعمل غدا. 

وظهرت جينيفر لوبيز في تريلر The Mother الذي عرض في سبتمبر الماضي بإحدى الأحداث الفنية، وهي تمارس التمارين الشاقة، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حماية ابنتها التي تركتها وهي صغيرة، لكنها أصبحت معرضة للخطر من قبل مجموعة من الأشرار.

وتستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لبطولة فيلم الخيال العلمي المثير Atlas  الذي تنتجه نتفليكس ويخرجه الكندي براد بايتون، حسبما ذكر موقع فاريتي.

وتلعب جينيفر لوبيز في فيلم Atlas دور شخصية تمثل الأمل الأخير للبشرية لإنقاذها من روبوت قرر إنهاء الإنسانية، وتتعاون مع أكثر شيء تخشاه في حياتها لإنقاذ العالم.

 

جينيفر لوبيز أحمد فهيم the mother Mother الفنانة العالمية جينفير لوبيز عام 2023 منصة نتفلكيس

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