حلا شيحة توجه رسالة إلى أحمد فهيم عن دور سيد في جعفر العمدة

وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة إلي الفنان أحمد فهيم، عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت حلا شيحة عبر خاصية “الاستوري”: “ممثل فنان وهايل سيد جعفر العمدة”.

وأظهر الفنان أحمد فهيم أداءً تمثيليًا رائعًا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلي “جعفر العمدة” و “عملة نادرة”؛ حيث لقى إشادات وتفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير عن دوره المتميز في “جعفر العمدة”، وفي هذا الصدد حل الفنان أحمد فهيم ضيفًا في لقاء تلفزيوني أذاعته فضائية “دي إم سي”، حيث تحدث عن بداياته في المجال الفني وكواليس دوره في “جعفر العمدة”.

كواليس التحضير لشخصية سيد العمدة



وكشف عن تفاصيل تحضيره لشخصية سيد العمدة، والتي تم عرضها عليه قبل التصوير بـ يومين فقط، قائلًا: " جالي تليفون من الاستاذ محمد سامي قبل التصوير بيومين.. قالي عايزك معايا في التصوير بعد يومين وحكالي عن الدور في التليفون"، متابعًا: "وهو بيحكيلي مكنتش مستوعب اللي بيحصل".

وأكمل:"الدور كان مفاجأة كبيرة وترشيح المخرج محمد سامي كان كبير عليا، قفلت على نفسي في البيت وقعد لوحدي بذاكر .. وكنت منعزل تمامًا عن العالم الخارجي.. مبشوفش أهلي ولا أصدقائي.. الشخصية كانت قسماني نصين، موضحًا:" من الحلقة 1 لـ 17 كنت شخصية ومن الحلقة 18 للأخر بقيت شخصية تانية".