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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل عسكري سوداني : الأزمة تنتهي والجيش يتجه إلى تجديد مؤسسات الدولة

صدى البلد

قال اللواء معتصم عبد القادر، المحلل المختص في الشؤون العسكرية السودانية، إن التغيرات التي أجراها الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في الشرطة وعلى مستوى المؤسسات تشير إلى إلى بدء نهاية الأزمة وسيطرة الجيش على الحياة العسكرية والمدنية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة" على شاشة "القاهرة الإخبارية" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن هناك اتجاها لتفتيت الوزارات وإحلال جديدة تقوم بأعمالها في خدمة المواطنين.

وأشار إلى محاولات ميلشيا الدعم السريع إرهاب المواطنين من خلال ارتداء ملابس مدنية ونهب الناس والمؤسسات، وقال: "نحن الآن أمام إجرام يستلزم عملا شرطيا".

ولفت إلى معاناة في إيصال الدعم للمستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم، فهناك أكثر من 20 مستشفى في الولاية تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع وتتخذها كمخابئ.

وأنهى رئيس مجلس السيادة السوداني خدمة بعض السفراء وأحال 4 ضباط للتقاعد وأعفى المدير العام للشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر من منصبه وكلف الفريق شرطة حقوقي خالد محي الدين بمهامه. وأعفى حسين جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي أحمد بدلا عنه.


 

ميلشيا الدعم السريع مجلس السيادة السوداني مؤسسات الدولة عبدالفتاح البرهان شاشة القاهرة الإخبارية

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