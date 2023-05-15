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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال مشاهدة مشروع شرف-2 للهيئة الهندسية

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

وزير الدفاع يشهد
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التخصصي

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة "شرف - 2"، والذى إستمر لعدة أيام وذلك في إطار خطة التدريبات السنوية للقوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التخصصى للهيئة الهندسية شرف - 2

الهيئة الهندسية

وألقى اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للهيئة الهندسية للحفاظ على الإستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص فكرة المشروع وعرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التخصصى للهيئة الهندسية شرف - 2

وزير الدفاع

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التخصصى للهيئة الهندسية شرف - 2

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستفادة من كل ما هو جديد فى مجالات العلم والتكنولوجيا بما يسهم في الإرتقاء بالمنظومات التخصصية للقوات المسلحة.

مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات المختلفة وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الهيئة الهندسية اللواء أحمد العزازي

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