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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعداد عرض مسرحي وطني لطلاب المدارس المصرية

رضا حجازي
رضا حجازي

تابع اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري المديريات التعليمية ، آخر المستجدات المتعلقة أيضا بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية.

 

حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري المديريات التعليمية ، آخر المستجدات المتعلقة بالجدول الزمني الخاص بإعداد عرض مسرحي وطني لطلاب المدارس المصرية، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة للوزارة.

 كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،على إعداد عرض مسرحي للطلاب داخل كل مديرية تعليمية.
 

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي فى مستهل الاجتماع، على أهمية دور مديرى المديريات فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اللامركزية فى القرارات المتعلقة بالشأن الداخلى فى كل مديرية، وسرعة حل المشكلات على أرض الواقع، مشددا على أهمية إجراء امتحانات منضبطة، وانتظام وانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.

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