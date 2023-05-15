نهاد أبو القمصان: جلسة مواجهة التمييز بالحوار الوطني مهمة واستقبلنا 7 مشروعات قانون

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن جلسة مواجهة التمييز في سياق لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بالحوار الوطني، كانت مهمة جدًا وفكرة الحوار كانت مهمة جدًا، منوهة بأنه تم تقديم 7 مشروعات قوانين من قبل عدد من الهيئات.

وأوضحت "أبو القمصان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجلسة ركزت على مفوضية مواجهة التميز، ولابد أن تصدر وأنها تخلق أشكال من التظلمات ضد أي دعوة للتمييز، ولابد أن يشعر المواطنين بالمساواة في الوصول للمعلومات، مشددًا على أن المفوضية تخلق طريقة شكوى أو تظلم وتأخذ بعين الاعتبار.

دفع الأموال من أجل المحاضر

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أن العدالة لابد أن تكون مجانية وليست مكلفة، مشددة على أنها بدأت تلاحظ خلال الفترة الماضية مصاريف العدالة، ودفع الأموال من أجل المحاضر.

