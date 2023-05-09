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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهاد أبو القمصان: «حسن شاكوش وزوجته شافوا بعض غلط.. وكان عندهم أوهام»

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

علقت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطرده لزوجته، وما يحدث بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: "كانوا شايفين بعض غلط.. خَبَّطوا في بعض".

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وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فرح حسن شاكوش بدأ بسجده لزوجته ريم لتحمد الله على زواجها من حسن شاكوش، وهذا لم يكن يصح، متابعة: "فرح بـ4 مليون وكان بيتهرب من المؤخر بسبب أتعاب المأذون.. كان عندهم أوهام".

وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن حسن شاكوش تخيل زوجة غير زوجته ريم، لكن اكتشف الوجه الآخر، وهذا أيضًا ما حدث معها، ورأت حسن شاكوش بوجه مختلف، ولم يكن هناك احترام في إنهاء العلاقة بينهما، وقالت مازحة: "ريم مكانتش بنت الجيران لشاكوش".

ونوهت بأن ريم ضحية، وتحركت لتحرير محضر، وهذا حقها، ولم تفكر في تشوية سمعته، ومن حقهم رفع دعوى التشهير؛ لتحكم المحكمة في الأمر.

التواصل الاجتماعي المحامية نهاد أبو القمصان المركز المصرى لحقوق المرأة برنامج حديث القاهرة حسن شاكوش وزوجته حسن شاكوش نهاد أبو القمصان

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