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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تسجيل صوتي.. حسن شاكوش يعترف بعلمه بزواج زوجته قبله

حسن شاكوش
حسن شاكوش

عرضت نيرمين حمدي -صديقة زوجة حسن شاكوش- فيديو لايف عبر حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، استعرضت فيه عدة نقاط جديدة حول أزمة مغني المهرجانات وزوجته ريم طارق. 

وعرضت صديقة زوجة حسن شاكوش، تسجيلا صوتيا لمغني المهرجانات يعترف فيه بعلمه بزواج زوجته الأول، حيث قال لـ ريم طارق: «أنا واخدك مدام من الأول مش واخدك بنت بنوت وبوظتلك حياتك.. كده كده حياتك كانت بايظة من الأول». 

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بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

خناقة حسن شاكوش وزوجته:

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة. 

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى. 

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام. 

 

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي - قصة حبه مع عروسه ريم طارق. 

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته. 

حسن شاكوش زوجة حسن ريم طارق أزمة حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش حسن شاكوش وزوجته

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