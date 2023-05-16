اعرف مفتاح قلب كل برج مع هالة حافظ| فيديو

كشفت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، موضوعات جديدة في لقاء عبر موقع صدى البلد.

وأشارت إلى أن هناك مفاتيح لكل برج، تختلف حسب مواصفات مولود كل برج عن الآخر، وقالت إن مولود الحمل تستطيع كسب قلبه بالبعد عن الروتين والملل، على عكس الثور مفتاح قلبه الثقة.

وتابعت أن مولود الجوزاء مفتاح قلبه العفوية، أما عن السرطان فيعد الاهتمام والحب مفتاح قلبه، والأسد الشياكة وحسن المظهر.

مستحيلات الأبراج

وتحدثت هالة حافظ عن خطوط حمراء كل برج، ومستحيلات تحدث عند مولود أصحاب الأبراج الآتية:

مولود الحمل يستحيل أن يكون شخصية ضعيفة، ولا يصر على إرجاع حقوقه، أما مولود الثور فمستحيلاته عدم الالتزام.

ومولود الجوزاء لم تجده يوما منطويا، والسرطان لم تجده يوماً يتخلى عن مساعدتك.