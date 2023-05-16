الاتحاد الديموقراطي يوضح مقترحاته لملف الحماية الاجتماعية في المحور الاقتصادي للحوار الوطني

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، إن الخريطة السياحية من الموضوعات المهمة فى المحور الاقتصادى والذى سنركز عليه فى جلسة الغد، وهى بها مصدر دخل كبير ومن الأشياء التى تتميز بها مصر حيث لدينا تلت آثار العالم، وهناك بعض السياحات التى لم تستغل الاستغلال الأمثل.



وأضاف حسن ترك، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا بملف الحماية الاجتماعية والذى ظهر فى مبادرة حياة كريمة وكتف فى كتف، موضحا أن الأحزاب والقوى السياسية تعمل على الوصول لشيء يريح الشعب المصرى.



تابع حسن ترك، الخريطة السياحية مهمة جدا فى مصر، ويجب أن نستفيد منها حتى تكون أقوى مصدر للدخل، لافتا إلى أن الساحل الشمالى يفوز كل عام بأجمل شواطئ العالم بما فيه من مميزات لا تتوافر فى أى شاطئ حول العالم، ولابد من استثماره.