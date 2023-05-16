أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تعاون مصري نرويجي في الطاقة الخضراء

أخبار مصر.. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يشيد بالتعاون مع النرويج في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تعزيز التعاون بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

الحكومة: نتحمل 90 قرشا من تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم

رصد تقرير صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء حوافز زيادة توريدات القمح وجهود تنظيم عمليات التوريد عام 2022/2023 حيث شملت حوافز الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2023، تخصيص 45 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين..

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بشري سارة| انخفاض أسعار الأرز قريبا.. كم سيصل سعر الكيلو؟

شهدت أسعار الأرز ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية ، ويرجع هذا الارتفاع إلى جشع المخزنين واستغلال الفرصة وأيضا عدم وجود ضوابط وآليات للسيطرة على الأسعار ، ومن المتوقع انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة

لاستصلاح مساحات جديدة.. مصر تدخل عصرا جديدا بمحطات معالجة المياه

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

من قلب المتحف المصرى الكبير .. شركة عالمية تعلن خدمات مدفوعات إلكترونية حديثة

أعلنت "نتورك إنترناشيونال"العالمية المتخصصة فى التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التزامها بتعزيز الشمول المالي وزيادة انتشار الدفع الرقمي في مصر …

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة "شرف - 2"…

انخفاض أسعار الدواجن والبيض واللحوم خلال أيام.. اعرف السبب

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 ألف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار ويمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

أولى الرحلات.. مصر للطيران تحتفل بتشغيل خط جديد القاهرة - بنجلاديش| صور

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران، مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولى، والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، حيث يعد هذا الخط من أحدث وجهات الشركة …

وزير النقل يبحث مع السليطي إدارة شركة قطرية لمشروع الأتوبيس الترددي BRT

التقى الفريق مهندس كامل الوزير -وزير النقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



صحيفة The Times تبرز المقومات السياحية والأثرية الفريدة بالمقصد السياحي المصرى

سلطت صحيفة The Times "ذا تايمز" البريطانية خلال التقرير الذي نشرته، الضوء على العديد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي يزخر بها المقصد السياحي المصرى، حيث أشارت إلى أن هناك الكثير ليشاهده الزائرين خلال زيارتهم لمصر.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء.

البابا تواضروس يتفقد مجمع "البابا كيرلس" بايبارشية ميلانو

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، مجمع القديس البابا كيرلس السادس لخدمة المسنين والمرضى بمنطقة سانت اليزيو التابعة لإيبارشية ميلانو، وذلك بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وبعض من أسر المنطقة…