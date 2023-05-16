وزير الري يتابع الاستعداد لاستقبال فترة أقصى الاحتياجات المائية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

واستعرض -خلال الإجتماع - نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على أعمال تطهير الترع والمصارف ، ومعدلات تنفيذ خطط التطهير بالمحافظات المختلفة ، كما استعرض موقف أعمال تطهير الترع التي يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية .

و وجه الدكتور سويلم بقيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع ، واستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة ، مع قيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها .

كما وجه الدكتور سويلم باستمرار كافة أجهزة الوزارة بمتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ ، ومواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا ، والاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين .

كما استعرض الدكتور سويلم الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس و وادى النقرة بمحافظة أسوان ، لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية المقررة ، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق ، حيث وجه الدكتور سويلم لمسئولي الري بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها .

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