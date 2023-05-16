كهربا يهنئ حارس مرمى بيراميدز بعيد ميلاده

هنأ محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أحمد الشناوي، حارس مرمي نادي بيراميدز، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كهربا صورة لـ أحمد الشناوي عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “عيد ميلاد سعيد أخي”.

علي جانب آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، مصير إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد قرار تأجيل دعوى الأهلي لحل لجنة الانضباط.

وتم تأجيل نظر الدعوى المقامة من الأهلي لحل لجنة الانضباط إلى 28 مايو الجاري للإطلاع.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إنه طالما لم يتم البت بحكم قضائي في القضية المقامة من الأهلي بشأن شرعية لجنة التظلمات، فمن حق كهربا المشاركة في المباريات ولن يتم إيقافه.

وأضاف أنه إذا صدر حكم بعدم شرعية لجنة الانضباط في الدعوى المقامة من إدارة الأهلي، سيتم تأجيل البت في تفعيل قرار إيقاف كهربا، حتى يتم تشكيل لجنة انضباط جديدة، أما إذا تم الحكم بشرعية اللجنة، وقتها تستطيع لجنة التظلمات حسم موقف تظلم النادي بشأن قرار إيقاف اللاعب لمدة 12 مباراة.