أوسوريو يجتمع بلاعبي الزمالك اليوم

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام أوسوريو بمنح اللاعبين بعض التعليمات وطالبهم ببذل أقصى جهد وتنفيذ العمل المطلوب بكل دقة استعدادا للمباريات المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .